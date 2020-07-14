شوقي غريب: الأولوية للمنتخب الأول.. واختيار قائمة الأوليمبياد مهمة صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد شوقي غريب المنتخب الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الأولوية ستكون لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، حال اختياره أي لاعب.

ونفى غريب، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أن يكون هناك خلافا مع اتحاد الكرة: "ملتزمون بخصم جزء من مرتباتنا لحين عودة النشاط الرياضي"1

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وأكمل: "هدفنا تحقيق ميدالية أوليمبية.. قدمت برنامجي لاتحاد الكرة حتى موعد الآوليمبياد".

وأوضح أن مهمته ستكون صعبة في اختيار القائمة النهائية المشاركة بالأوليمبياد، حيث يتوجب عليه اختيار 18 لاعبا من إجمالي 31 لاعبا بالقائمة الأولية.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض أوليمبياد طوكيو يوليو 2021، والتي تأجلت لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.