لاعب الترسانة يكشف كواليس تفاوض الأهلي لضمه

كشف وليد فوزي٬ لاعب نادي الترسانة٬ عن دخول النادي الاهلي فى مفاوضات معه خلال الفترة الماضية٬ مشددا على توقف المفاوضات بسبب كورونا. وقال فوزي فى تصريحات مع برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "سيد عبدالحفيظ فاوضني خلال الفترة الماضية ولكنها توقفت بسبب كورونا وأتمني الانتقال للقلعة الحمراء بسبب انتمائي". الفترة الماضية ولكنها توقفت بسبب كورونا وأتمني الانتقال للقلعة الحمراء بسبب انتمائي". وأضاف: "الزمالك دخل معي فى مفاوضات عن طريق أمير مرتضي ولكنني أتمني الانضمام إلى الأهلي وهذا حلم حياتي".

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