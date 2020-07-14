لاعب الترسانة يكشف كواليس تفاوض الأهلي لضمه

كشف وليد فوزي٬ لاعب نادي الترسانة٬ عن دخول النادي الاهلي فى مفاوضات معه خلال الفترة الماضية٬ مشددا على توقف المفاوضات بسببكورونا.
وقال فوزي فى تصريحات مع برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "سيد عبدالحفيظ فاوضني خلالالفترة الماضية ولكنها توقفت بسبب كورونا وأتمني الانتقال للقلعة الحمراء بسبب انتمائي".
وأضاف: "الزمالك دخل معي فى مفاوضات عن طريق أمير مرتضي ولكنني أتمني الانضمام إلى الأهلي وهذا حلم حياتي".
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