طالب أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، المسؤولين في الدولة بإنهاء الأزمات المتفاقمة بين ناديي الزمالك والأهلي في الأونة الأخيرة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاحنات بين جماهري الزمالك والأهلي، بسبب تسريب مقطع فيديو لرئيس نادي الزمالك يسب فيه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، ويأتي ذلكبالتزامن مع أزمة نادي القرن الإفريقي.
وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع تليفزيونيا عبر قناة النهار، إن على المسئولين في الدولة التدخل لإنهاء الصراع الدائر بين ناديي الزمالك والأهلي.
وأضاف أن الجميع يتساءل متى ستنتهي هذه الأزمات، مشيرا أنها ليس لها
وتعجب ميدو من إنهاء أزمة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مع النادي الأهلي، مؤكدا أن الازمة انتهت بسرعة كبيرة، متسائلا " لماذا لا يتدخل أي مسئول في الدولة لإنهاء الصراع بين أكبر ناديين في مصر.
وأتم ميدو حديثه " الأزمات الحالية ليس متوقفة على مرتضى منصور، فالأزمات بين الزمالك والأهلي عمرها 25 عاما، مشيرا أنها كانت لها حدود لا يمكن أن تتخطاها.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يطالب المسؤولين في الدولة للتدخل لإنهاء صراعات الزمالك والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.