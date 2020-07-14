شوقي غريب ينفي خلافه مع اتحاد الكرة علي الماديات و المرتبات

نفي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب ، وجود أي خلاف مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلف بإدارة اتحاد الكرة، بشأن الماديات ومرتبات الجهاز الفني واللاعبين.

وقال غريب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " لا يوجد أي خلاف بيني وبين عمرو الجنايني رئيس الججنة الخماسية باتحاد الكرة ،

علي الماديات والمرتبات نهائيا، وطوال تواجدي في الإدارة الفنية للمنتخب، لم تكن هناك بيني وبين أي إدارة لاتحاد الكرة أي خلاف علي الماديات"

وأضاف: " بعد أن حصلنا علي بطولة أمم إفريقيا الماضية تحت 23 سنة، اتحاد الكرة كافئنا جميعا كجهاز فني ولاعبين ، و أعطانا

أموالنا وعدلنا في مرتابتنا، ولايوجد أي طلب لنا تم رفضه من اللجنة الخماسية".

وأتم : " تم الاتفاق علي النسبة التي سيتم خصمها منا ، لحين عودة النشاط الرياضي ، وكتبنا إقرار بهذا كجهاز فني للمنتخب الأوليمبي، من شهر مارس الماضي يتم خصم منا تلك النسبة حتي عودة الأمور لطبيعتها ، ونحن كأي قطاع في الدولة ، طالما النشاط متوقف سنساهم حتي ولو بجزء صغير ، مثل أي قطاع أخر في الدولة "