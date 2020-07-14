رئيس الزمالك : "كاف" عرض إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بالمغرب والنهائي بالقاهرة

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عرض على الأندية الأربعة التي ستلعب دوري الأبطال أن تقام مباراتي نصف النهائي في المغرب.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الكاف عرضّ إقامة مباراتي نصف النهائي في المغرب، والمباراة النهائية في مصر، ولازلت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الكاميرون اعتذرت

عن استضافة دوري الأبطال لأسباب تسويقية ومالية.

قال المستشار مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه كان ينوي عدم الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" قررت بعد مشاورة أسرتي وضغوط عديدة منهم عدم الترشح لرئاسة النادي من جديد بعد تحقيق كل الانجازات

الممكنة".وأكمل:" ولكني عدلت عن قراري بعد تلقي هذه الرسائل من قطر وعرض رشوة عليّ من أحل تنازلي عن رئاسة النادي".

انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الاعلامي اسلام الشاطر على هجومه على النادي الأبيض.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الشاطر كان يريد العمل في قناة الزمالك".

وأضاف:" هناك كثير من لاعبي الأهلي ينتمون للزمالك مثل الشاطر وبركات، كذلك رمضان صبحي لاعب الفريق الحالي".

وأنهى حديثه:" اكتشفت اليوم أن (معلم) الزمالك كان أهلاوياً يعشق النادي الأحمر".