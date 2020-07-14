شوقي غريب يقيم أداء اللجنة الخماسية منذ توليها رئاسة اتحاد الكرة

قيم شوقي الغريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ، أداء اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منذ توليها رئاسة الجبلاية.

وقال غريب في مداخله هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " لن أجامل في تقيم اداء اللجنة الخماسية في آداءها خلال الفترة المماضية، كان لدينا أجندة دولية في النتخب الأوليمب في شهر سبتمبر الماضي وأكتوبر، واتفقت اللجنة معي علي مبارة جنوب إفريقيا، وكان لدي برنامج للمنتخب،

وطلبت عدد ايام قبل البطولة ، وكل ماطلبته تم تنفيذه بالمدة والتاريخ.

وأضاف : " تواجد مسؤولي اتحاد الكرة معنا طوال بطولة أمم إفريقيا الماضية، مثل عمرو الجنايني ومحمد فضل و أحمد عبالله كلهم تواجدو، وكان في روح موجودة بيننا والكل كان يبحث عن المصلحة العامة لكرة القدم المصرية، لن نتقدم بأي طلب للاتحاد وتم رفضه، وذلك في فترة

تولي أبوريدة ومن بعده مجلس الإدارة بقيادة عمرو الجنايني، لدرجة أن اللاعبين حصلو علي مكافآتهم وهم داخل الفندق"

يذكر أن أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في أغسطس من العام الماضي ، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرةالسابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.