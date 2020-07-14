مرتضى منصور: رئاسة الزمالك أفضل من مليارات العالم

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مليارات العالم لا تغنيه عن رئاسة نادي بحجم وعراقة الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"جائتني رسالة تعرض عليّ الحصول على 15 مليون دولار من شخص قطري من أجل التنازل عن رئاسة الزمالك ومليارات العالم لا تغنيني عن خدمة النادي".

كما شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً على وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدكه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" وائل جمعة إخواني ورفضت انضمامه للزمالك وباع نفسه لقطر الدولة المعادية لوطنه".

وأكمل:" وائل جمعة كان مدافع دون المستوى

وانضم لمنتخب مصر بالمجاملات".

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، ينتمي للقلعة البيضاء.

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وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، " رمضان صبحي ينتمي لنادي الزمالك، وكذلك أيضا محمد بركات وإسلام الشاطر، وهناك عدد كبير من لاعبي الأهلي ينتمي للقلعة البيضاء".

وأضاف " إسلام الشاطر كان يريد العمل في قناة نادي الزمالك".

وأتم حديثه " اكتشفت اليوم ان حسن شحاته كان ينتمي للنادي الأهلي".