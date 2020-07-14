مرتضى منصور : وائل جمعة كان ينضم للمنتخب المصري بـ " المجلاملات"

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً على وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدكه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" وائل جمعة إخواني ورفضت انضمامه للزمالك وباع

نفسه لقطر الدولة المعادية لوطنه".وأكمل:" وائل جمعة كان مدافع دون المستوى وانضم لمنتخب مصر بالمجاملات".

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، ينتمي للقلعة البيضاء.

وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، " رمضان صبحي ينتمي لنادي الزمالك، وكذلك أيضا محمد بركات وإسلام الشاطر، وهناك عدد كبير من لاعبي الأهلي ينتمي للقلعة البيضاء".

وأضاف " إسلام الشاطر كان يريد العمل في قناة نادي الزمالك".

وأتم حديثه " اكتشفت اليوم ان حسن شحاته كان ينتمي للنادي الأهلي".