مرتضى منصور : رمضان صبحي زملكاوياً.. وإسلام الشاطر طلب العمل في قناة الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، ينتمي للقلعة البيضاء.

وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، " رمضان صبحي ينتمي لنادي الزمالك، وكذلك أيضا محمد بركات وإسلام الشاطر، وهناك عدد كبير من لاعبي الأهلي ينتمي للقلعة البيضاء".

وأضاف " إسلام الشاطر كان يريد العمل في قناة نادي الزمالك".

Advertisements

وأتم حديثه " اكتشفت اليوم ان حسن شحاته كان ينتمي للنادي

الأهلي".

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالكف عن اثارة الفتنة بين جماهير القطبين.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"يا خطيب.. اجعل المعركة محترمة.. وابتعد عن الاستعانة بالألتراس".

وأكمل حديثه الموجه لرئيس الأهلي:" اتصل بي على هاتفي الخاص وقت الأزمات بدلاً

مت التسرع واشعال الفتنة والتقدم ببلاغات، حفاظاً على أمن مصر".

شدد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه هو من كان يرفض عمل مداخلات هاتفية على شاشة قناة الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" علاقتي باعلام المصريين علاقة محترمة والسيد تامر مرسي رئيس المنظومة صديق لي منذ 12 عاماً".

وأتم:" قد يكون هناك بعض الخلافات في وجهات النظر مع بعض الموظفين مع اعلام المصريين ولكن تبقى العلاقة قوية يسودها الاحترام".

