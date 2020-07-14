ريال مدريد يهزم غرناطة ويقترب من حسم لقب الدوري الاسباني

هزم ريال مدريد مضيفه غرناطة يهدفين مقابل هدف، فى المباراى التي جمعتهم مساء اليوم الاثنين 13 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الاسباني “لا ليجا”، ليقترب خطوة كبيرة من حسم لقبه رقم 34 فى تاريخه.

وافتتح فيرلاند ميندي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة العاشرة ثم أضاف النجم كريم بنزيمة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، رد غرناطة بهدف وحيد سجله داروين ماتشيز في الدقيقة 50، قصة الهدف: كاسيميرو يفقد الكرة في منتصف الملعب لصالح اللاعب يانخيل هيريرا الذي وضع دوراتي في مواجهة كورتوا بتمريرة رائعة، ليسددها دوراتي بقوة من تحت قدم الحارس البلجيكي.

وفرض ريال مدريد تفوقه بشكل كبير خلال الشوط الأول حيث أحكم قبضته على مجريات اللعب خلاله وأنهاه متقدما بهدفين مع إهدار عدد من الفرص التهديفية.

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واختلف الحال كثيرا خلال الشوط الثاني، حيث ظهر غرناطة بملامح مختلفة ونجح في هز الشباك مبكرا ثم قدم العديد من المحاولات الهجومية الخطيرة التي كانت كفيلة بقلب موازين المباراة لصالحه، كما صنع ريال مدريد عددا من الفرص لكنه أخفق في هز الشباك مجددا لينهي المباراة فائزا 2-1.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.

ويمكن لريال مدريد حسم التتويج عبر المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، التي تقام جميع مبارياتها في توقيت واحد مساء الخميس، وتشهد لقاء برشلونة مع أوساسونا وريال مدريد مع فياريال.

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