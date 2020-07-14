ساوثامبتون يُفسد خطة مانشستر يونايتد بهدف قاتل، ويُنقذ تشيلسي وليستر

أفسد ساوثامبتون خطة مانشستر يونايتد فى خطف المركز الثالث بعدما تعادل معه فى الوقت القاتل بنتيجة (2-2)، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاثنين 13 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وكان يونايتد قاب قوسين أو أدنى من كسب الأفضلية في معركة التأهل الى دوري الأبطال، والاستفادة من تعثر منافسيه المباشرين على المركزين المؤهلين، أي تشلسي الذي سقط بثلاثية أمام مضيفه شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي (1-4) أمام مضيفه بورنموث، في المرحلة ذاتها.

لكن ساوثمبتون أوجع يونايتد بتعادل في الدقيقة 90+6، حرمه الأفضلية في الصراع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين الى دوري الأبطال.

وبقي تشلسي ثالثا برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة أمام ليستر الرابع ويونايتد الخامس، وستخوض الفرق الثلاثة معركة طاحنة في المراحل الثلاث المتبقية من الدوري، لحسم البطاقتين المتبقيتين، بعدما نال ليفربول البطاقة الأولى بإحرازه اللقب، ومانشستر سيتي الثانية بضمانه مركز الوصافة، معززا بقرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في وقت سابق اليوم، بإلغاء العقوبة التي كان قد فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، بحرمانه المسابقات القارية لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وأوقف ساوثمبتون السلسلة التي حققها يونايتد منذ استئناف منافسات الدوري الممتاز الشهر الماضي بعد توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. ففي ست مباريات، حقق يونايتد تعادلا وأربعة انتصارات متتالية، قبل التعادل مجددا اليوم.

ويدين “الشياطين الحمر” في هذه السلسلة الى عوامل عدة منها أداء البرتغالي برونو فرنانديز الوافد في يناير، وثبات التشكيلة الأساسية (للمباراة الخامسة تواليا، للمرة الأولى في البريمرليغ منذ العام 1993)، وتعاون الثنائي ماركوس راشفورد والفرنسي أنطوني مارسيال.

وتناوب المهاجمان على تسجيل هدفين ليونايتد (20 و23)، بعدما منح الاسكتلندي ستوارت أرمسترونغ ساوثمبتون التقدم إثر خطأ للاعب وسط يونايتد الفرنسي بول بوغبا (12). لكن الكلمة الفاصلة جاءت من النيجيري مايكل أوبافيمي (90+6) بعد ركلة ركنية متأخرة لفريقه.

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وجاء الهدف الأول بعدما فقد بوغبا الكرة في منطقة فريقه، لتصل الى أرمسترونغ، فسددها قوية من مسافة قريبة في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي خاض مباراته الـ400 مع النادي في مختلف المسابقات.

لكن يونايتد زاد سريعا من وتيرة ضغطه الهجومي، وهز الشباك ثلاث مرات تواليا: بداية عبر راشفورد بهدف ألغي بداعي التسلل (16)، وبعدها عبر اللاعب نفسه بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل المنطقة بعد تمريرة حاسمة صعبة من مارسيال (20).

وبحسب احصاءات “أوبتا”، كانت هذه التمريرة سادس تعاون بين اللاعبَين لتسجيل هدف في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، وهي المرة الأولى يصل فيها ثنائي في يونايتد الى هذا الرقم.

ولم تكد تمر ثلاث دقائق، حتى هز مارسيال الشباك بدوره هذه المرة، بعدما اخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، وسدد بقوة من داخلها، في مرمى أليكس ماكارثي (23).

وفي الشوط الثاني، هدد ساوثمبتون مرمى دي خيا، لاسيما عبر نايثن ريدموند الذي سدد من خارج المنطقة كرة مرت قرب القائم الأيمن (49)، ومرة ثانية من داخل المنطقة، أبعدها الحارس بصعوبة الى ركنية (85).

لكن الثواني القاتلة من المباراة صبّت في صالح ساوثمبتون، اذ زاد الفريق من ضغطه بشكل تدريجي. وفي حين احتسب حكم المباراة كريس كافانه بداية خمس دقائق كوقت بدل ضائع، أضاف بعض الوقت إليه بعد احتكاك بالرأس بين لاعب يونايتد براندون وليامس ولاعب ساوثمبتون المعار من توتنهام، كايل ووكر-بيترز.

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