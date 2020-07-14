نقدم لكم أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 في ختام الجولة الـ 36 بالدوري الإسباني “لا ليجا”.

نُقلت مباراة “ريال مدريد وغرناطة” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 1، ولاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لا ليجا 1.

هزم ريال مدريد مضيفه غرناطة يهدفين مقابل هدف، افتتح فيرلاند ميندي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة العاشرة ثم أضاف النجم كريم بنزيمة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، رد غرناطة بهدف وحيد سجله داروين ماتشيز في الدقيقة 50، قصة الهدف: كاسيميرو يفقد الكرة في منتصف الملعب لصالح اللاعب يانخيل هيريرا الذي وضع دوراتي في مواجهة كورتوا بتمريرة رائعة، ليسددها دوراتي بقوة من تحت قدم الحارس البلجيكي.

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واختلف الحال كثيرا خلال الشوط الثاني، حيث ظهر غرناطة بملامح مختلفة ونجح في هز الشباك مبكرا ثم قدم العديد من المحاولات الهجومية الخطيرة التي كانت كفيلة بقلب موازين المباراة لصالحه، كما صنع ريال مدريد عددا من الفرص لكنه أخفق في هز الشباك مجددا لينهي المباراة فائزا 2-1.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.

ويمكن لريال مدريد حسم التتويج عبر المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، التي تقام جميع مبارياتها في توقيت واحد مساء الخميس، وتشهد لقاء برشلونة مع أوساسونا وريال مدريد مع فياريال.