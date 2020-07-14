حقق فريق الهلال، فوزا على نظيره التعاون بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر أغسطس القادم.
وجاء هدف المباراة الوحيد مبكراً، بواسطة صالح الشهري مهاجم الأزرق، بعد مرور 11 دقيقة على انطلاقة المباراة التي احتضنها ملعب نادي الهلال.
وحرص “رازفان لوشيسكو” المدير الفنى لفريق الهلال، على الدفع بعدد كبير من اللاعبين، لتجهيزهم للمباريات المقبلة، بعد فترة من التدريبات خلال معسكر الزعيم، في مقر النادي بالرياض.
ويستعد الهلال لمواجهة النصر في ديربي الرياض، في أول مباراة لهما بعد عودة يوم 5 أغسطس المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
بينما التعاون سيحل ضيفاً على الفيصلي في الرابع من أغسطس لحساب الجولة الـ23 من المسابقة.
يذكر ان الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 32 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على النهاية.
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كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا للديربي.. “الشهري” يقود الهلال للفوز على التعاون وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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