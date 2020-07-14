احتمال قوي لإلغاء الذهاب والإياب في مواجهة اتحاد جدة والشباب

تنتظر جماهير ناديي اتحاد جدة والشباب الاستقرار على شكل استكمال منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، والتي يُنتظر عودتها خلال الفترة المقبلة، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وكان من المفترض أن يلعب اتحاد جدة مع الشباب مباراتين ذهاب وإياب في الدور نصف النهائي، فيما كانت المواجهة الأخرى المُنتظرة ستجمع الإسماعيلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء الإياب، بعد فوز فريق الدراويش ذهابا بهدف دون رد، لكن جاءت جائحة كورونا لتتسبب في إيقاف منافسات البطولة.

ولم تستقر الإدارة التنفيذية للاتحاد العربي كرة القدم، حتى الآن، على شكل استكمال منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

وتؤكد المصادر أنه سيتم لعب إياب نصف النهائي بين الاسماعيلي والرجاء كما هو مقرر له في المغرب، واعتماد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف، على أن يُلغى الذهاب والإياب بين اتحاد جدة والشباب، ويكون التأهل من لقاء واحد فقط.

وأشارت إلى أن فكرة إلغاء كأس محمد السادس للأندية العربية غير واردة، وأن هناك تدارس بين الاتحاد العربي والاتحاد المغربي من أجل إيجاد حلول للعودة وبشكل سريع.

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