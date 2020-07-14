تونس ترحب باستضافة دوري ابطال افريقيا

رحبت تونس باستضافة مباريات نصف نهائي، ونهائي دوري ابطال افريقيا نسخة 2020، بعد اعتذار الكاميرون عن استقبالها.

وقال المتحدث الرسمي لـ”الاتحاد التونسي لكرة القدم” حامد المغربي في تصريحات تلفزيونية لقناة “النهار “جاهزون لاستضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري ابطال افريقيا”.

وتابع المغربي ” الوضع الصحي في تونس تحسن بشكل كبير عقب انتصارها على فيروس كورونا، ونجاح معسكر المنتخب التونسي خير دليل”.

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وأتم مسؤول الاتحاد التونسي “تونس جاهزة في أي وقت لاستضافة بطولة دوري ابطال افريقيا، الملاعب جاهزة والأوضاع جيدة”.

واعتذر الاتحاد الكاميروني اليوم الاثنين، عن استضافة مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لبطولة دوري ابطال افريقيا بسبب عدم استقرار الوضع الصحي في الكاميرون على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعلن الكاف عن البلد المستضيف لمباراتي الاهلي والوداد، والزمالك والرجاء، في دور نصف النهائي، والمباراة النهائية التي ستجمع بين الفائزين من كلا المواجهتين، خلال الأيام المقبلة.

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