هل يوافق وليد آزارو على تمديد العقد؟ مسؤول في الاتفاق يُجيب!

اقترب نادي الاتفاق السعودي من حل أزمة المهاجم المغربي، وليد آزارو، والاحتفاظ بخدمات اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي في شهر سبتمبر، بعدما تم تحديد يوم 4 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عقب فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ كإجراء احترازي لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت المصادر أن الاهلي المصري لم يُمانع من تمديد عقد إعارة آزارو، لكن بشرط حصول على مستحقاته المالية المتبقية لدى الاتفاق السعودي، فيما امتنع المهاجم المغربي عن التدريب مع فارس الدهناء منذ نهاية عقده في 30 يونيو الماضي ويُفاوض حاليًا لتمديد الإعارة وفق طلبات مالية خاصة.

وأكد مدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق، خالد الناصر، عدم صحة الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية عن رفض أزارو تمديد عقده لنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر عاري تمامًا من الصحة.

وأوضح الناصر في تصريحات أوردتها صحيفة “الجزيرة” السعودية “هناك مفاوضات على بعض البنود البسيطة وجارٍ الاتفاق عليها، والمفاوضات مستمرة بين الطرفين وفي طريقها إلى الحسم”، رافضًا التعليق على أنباء شراء الاتفاق آزارو بشكل نهائي في الموسم المقبل.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد سمح للأندية بإمكانية تمديد تعاقدات اللاعبين المنتهية عقودهم حتى نهاية الموسم ولمدة أشهر قليلة، لكن بعد الحصول على موافقتهم.

وانضم وليد آزارو إلى الاتفاق في يناير 2020، قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وشارك في 7 مباريات، وهز الشباك مرتين، وساهم في إحراز 4 أهداف.

ولعب أزارو مع الأهلي المصري 89 مباراة أحرز خلالها 41 هدفًا، وقدَّم لزملائه 16 تمريرة حاسمة، ونجح في التتويج ببطولتي الدوري المصري وكأس السوبر المصري.

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