عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام غرناطة في الدوري الاسباني “عودة راموس وغياب هازارد”

أعلن زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الاساسية التي سيخوض بها مباراة غرناطة مساء اليوم الإثنين في إطار الجولة الـ 36 من الدوري الاسباني “لا ليجا”.
وشهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام غرناطة، غياب النجم الدولي البلجيكي “إيدين هازارد”، وعودة قائد الفريق “سيرخيو راموس” من جديد لقيادة خط الدفاع بعد غيابه عن المباراة الماضية امام “ديبورتيفو ألافيس” بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وسيلعب “زيدان” بخمس لاعبين في خط الوسط وهم “توني كروس وكارلوس كاسيميرو ولوكا مودريتش وفيدريكو فالفيردي وإيسكو”.
والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام غرناطة في الدوري الاسباني:-
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي – سيرخيو راموس – رفائيل فاران – داني كارفخال
لوكا مودريتش – كارلوس كاسيميرو – توني كروس – فيدريكو فالفيردي – إيسكو
كريم بنزيمة
دكة البدلاء: أريولا – ألتوبي – ميليتاو – براهيم دياز – ماريانو دياز – بايل – أسينسيو – ميجيل جورتيرز – هازارد – خافيير هيرنانديز – فينيسيوس جونيور – رودريجو جويس – لوكاس فاسكيز.
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