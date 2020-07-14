نقدم لكم أهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 في ختام مباريات الجولة الـ 35، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نُقلت مباراة “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 11 الإنجليزية، وسكاي سبورت بريميرليج البريطانية، على ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد“.

أفسد ساوثامبتون خطة مانشستر يونايتد فى خطف المركز الثالث بعدما تعادل معه فى الوقت القاتل بنتيجة (2-2).

وجاء الهدف الأول بعدما فقد بوغبا الكرة في منطقة فريقه، لتصل الى أرمسترونج، فسددها قوية من مسافة قريبة في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي خاض مباراته الـ400 مع النادي في مختلف المسابقات. لكن يونايتد زاد سريعا من وتيرة ضغطه الهجومي، وهز الشباك ثلاث مرات تواليا، بداية عبر راشفورد بهدف ألغي بداعي التسلل (16)، وبعدها عبر اللاعب نفسه بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل المنطقة بعد تمريرة حاسمة صعبة من مارسيال (20). لكن الثواني القاتلة من المباراة صبّت في صالح ساوثامبتون، اذ زاد الفريق من ضغطه بشكل تدريجي. وفي حين احتسب حكم المباراة كريس كافانه بداية خمس دقائق كوقت بدل ضائع، أضاف بعض الوقت إليه بعد احتكاك بالرأس بين لاعب يونايتد براندون وليامس ولاعب ساوثمبتون المعار من توتنهام، كايل ووكر-بيترز. وبهذه النتيجة، رفع ساوثمبتون رصيده الى 45 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما ظل مانشستر يونايتد رابع الترتيب برصيد 59 نقطة متساويا مع ليستر الرابع. Advertisements

إليكم أهداف المباراة..

هدف ساوثهامبتون الاول 1-0

هدف التعادل لليونايتد 1-1 هدف يونايتد الثاني 2-1 هدف ساوثهامبتون فى الثاتي 2-2

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