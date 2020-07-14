ملخص مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني “كورتوا يُنقذ زيدان من فخ لوس کارمنس”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة “ريال مدريد وغرناطة” ضمن مباريات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 في ختام الجولة الـ 36 بالدوري الإسباني “لا ليجا”.

نقلت مباراة “ريال مدريد وغرناطة” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقلت على قناة بي إن سبورتس 1، ولاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لا ليجا 1.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب غرناطة “نويفو لوس كارمينيس“.

قرب الحارس”تيبو كورتوا” فريقه ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد انقاذه اكثر من كرة خطيرة لفريق “غرناطة” في الشوط الثاني.

ودخل ريال مدريد اجواء المباراة سريعًا حيث تمكن الظهير الأيسر “فيرلاند ميندي” من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة العاشرة بمجهود فردي رائع، وفي الدقيقة (16) احرز المهاجم كريم بنزيمة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني تسلم فريق “غرناطة” زمام الأمور وتمكن من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة (50) عن طريق اللاعب “داروين ماتشيز”، وحاول الفريق الأندلسي تسجيل هدف التعادل في اكثر من مرة، ولكن حال كورتوا دون ذلك ليفوز بجائزة رجل المباراة.

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ويحتاج ريال مدريد إلى نقطتين فقط من المباراتين القادمتين من أجل التتويج بلقب الدوري الاسباني بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج خصمه المباشر “برشلونة”

ويحتل الفريق الملكي صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 83 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف “برشلونة” الذي انتصر على “بلد الوليد” في افتتاح الجولة الـ 36 يوم السبت الماضي بهدف نظيف احرزه “أرتورو فيدال”.

في المقابل تراجع فريق “غرناطة” إلى المركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند النقطة 50.

ريال مدريد 2-1 غرناطة

???? ملعب نويفو لوس كارمينيس (غرناطة)

???? الدوري الاسباني (الجولة الـ 36)

⌚انتهت

ملخص احداث مباراة ريال مدريد وغرناطة

اهلاً ومرحبًا بكم في ملخص احداث مباراة ريال مدريد وغرناطة في الجولة الـ 36 بالدوري الإسباني.

ينقل لكم احداث المباراة“مهاب زايد”.

⚪ تشكيلة ريال مدريد: كورتوا – ميندي – فاران – راموس – كارفخال – كروس – كاسيميرو – مودريتش – إيسكو – فالفيردي – بنزيمة.

كورتوا – ميندي – فاران – راموس – كارفخال – كروس – كاسيميرو – مودريتش – إيسكو – فالفيردي – بنزيمة. دكة البدلاء: أريولا – ألتوبي – ميليتاو – براهيم دياز – ماريانو دياز – بايل – أسينسيو – ميجيل جورتيرز – هازارد – خافيير هيرنانديز – فينيسيوس جونيور – رودريجو جويس – لوكاس فاسكيز.

???? تشكيلة غرناطة: روي سيلفا – فيكتور دياز – خيرمان سانشيز – دومينجوس دوراتي – خيل دياز – رامون عزيز – يانخيل هيريرا – ديميتري فولكييه – فيدي فيكو – داروين ماتشيز – كارلوس فيرنانديز.

روي سيلفا – فيكتور دياز – خيرمان سانشيز – دومينجوس دوراتي – خيل دياز – رامون عزيز – يانخيل هيريرا – ديميتري فولكييه – فيدي فيكو – داروين ماتشيز – كارلوس فيرنانديز. “1????بداية المباراة..

“4 اول فرصة لريال مدريد عن طريق إيسكو يروض كرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن تصل سهلة وضعيفة في يد الحارس روي سيلفا.

“9⚽جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لريال مدريد من فيرلاند ميندي بعد مجهود فردي رائع.

“10 قصة الهدف: ميندي يمر من مدافع غرناطة من الجهة اليسري ويضرب تسديدة قوية من زاوية مستحيلة تمر من بين يد الحارس روي سيلفا وتسكن سقف الشباك.

“14 يعتبر هذا الهدف هو الاول لفيرلاند ميندي مع ريال مدريد بعد 29 مباراة له هذا الموسم.

“16⚽جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة.

“16 قصة الهدف: إيسكو يمرر كرة بالكعب إلى مودريتش في منتصف الملعب، ليرسل الاخير الكرة إلى بنزيمة الذي راوغ المدافع بطريقة رائعة وسدد مباشرة في المرمى لتهتز شباك سيلفا للمرة الثانية في ظرف 5 دقائق.

“17???? بطاقة صفراء على فيرلاند ميندي.

“20 كورتوا يُبعد عرضية خطيرة جدًا غيرت مسارها إلى المرمى من اللاعب فيكتور دياز.

“30 الحكم يعلن توقف اللعب في هذه اللحظات لإراحة اللاعبين “الكولينج بريك”.

“35 كورتوا يتصدى لرأسية قوية من المهاجم كارلوس فيرنانديز بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة.

“40 فيرلاند ميندي يبعد عرضية خطيرة إلى الركينة قبل ان تصل إلى فيرنانديز الذي كان سيضعها في المرمى بكل أريحية.

“42 اوووووووه.. كريم بنزيمة يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مثالية من لوكا مودريتش ولكن سيلفا يتصدى لها لتخرج إلى الركنية.

“43 إيسكو يسدد كرة قوية على الطائر مرتدة من الحارس سيلفا ولكن ترتطم في ظهر المدافع وتخرج إلى الركنية.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء.

“45???? بداية الشوط الثاني..

“45????تبديل اول لغرناطة مع بداية الشوط بخروج فيكتور دياز ودخول بويرتاس أنتونيو.

“46???? بطاقة صفراء على مدافع غرناطة دومينجوس دوراتي.

“49⚽جوووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لغرناطة.. داروين ماتشيز يقلص الفارق إلى هدف وحيد.

“50 قصة الهدف: كاسيميرو يفقد الكرة في منتصف الملعب لصالح اللاعب يانخيل هيريرا الذي وضع دوراتي في مواجهة كورتوا بتمريرة رائعة، ليسددها دوراتي بقوة من تحت قدم الحارس البلجيكي.

“55????تبديل اضطراري لغرناطة بخروج المصاب ديميتري فولكييه ودخول أنخيل مونتورو.

“57????بطاقة صفراء على مدافع غرناطة جيل دياز بعد تدخل قوي على كارفخال، وضربة حرة مباشرة لريال مدريد من الجهة اليمنى.

“58 توني كروس يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يحتسب خطأ عكسي على راموس.

“60 تحول لاعب ارتكاز غرناطة النيجيري رامون عزيز إلى مركز الظهير الايمن بعد خروج الظهير الايمن فيكتور دياز ومن بعده الجناح فولكييه.

“63????????تبديلان دفعة واحدة لريال مدريد بخروج إيسكو ودخول أسينسيو، وخروج فالفيردي ونزول رودريجو.

“65 تحول رهيب في اداء لاعبي غرناطة منذ بداية الشوط الثاني، بعد شوط اول سيء جدًا.

“71 فيرلاند ميندي كاد يمنح غرناطة ضربة جزاء بعد اعاقته لفيدي فيكو ولكن من حسن حظه كانت قدم اللاعب خارج حدود منطقة الـ 18.

“72 مونترو يرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع ريال مدريد يبعدها.

“75????????تبديلان دفعة واحدة لغرناطة بخروج فيدي فيكو ودخول يان إتيكي، وخروج يانخيل هيريرا ودخول أنتونين.

“80 يتبقى 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة ومازال ريال مدريد متقدم بهدفين مقابل هدف.

“84????التبديل الخامس الاخير لغرناطة بخروج ماتشيز ودخول كومباسي.

“85 اووووووووووووووووووووووه تيبو كورتوا وسيرخيو راموس ينقذان ريال مدريد من هدف التعادل بعد تسديدتين متتاليتين من لاعبي غرناطة.

“87 لاعبي ريال مدريد يحاولون تهدئة اللعب في هذه اللحظات.

“89 تسديدة من لوكا مودريتش ولكن بعيدة كل البعد عن المرمى.

“90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+2????بطاقة صفراء على تيبوا كورتوا بسبب إضاعة الوقت.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بتحقيق ريال مدريد فوزًا بشق الأنفس على غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد.

إلى هنا ينتهي ملخص المباراة.

نلتقى في مباريات اخرى على خير.

تصحبكم السلامة.

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