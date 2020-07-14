بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” ضمن أهم مباريات اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 في ختام مباريات الجولة الـ 35، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 11 الإنجليزية، وسكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد“.

اصبح فريق “مانشستر يونايتد” امام فرصة ذهبية لخطف المركز الثالث من “تشيلسي” الذي تلقى خسارة مذلة امام “شيفيلد يونايتد” بثلاثية نظيفة السبت الماضي، كما هو الحال مع صاحب المركز الرابع “ليستر سيتي” الذي تعثر هو الآخر امام “بورنموث”.

ويحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “ليستر سيتي”، وبفارق نقطتين عن الثالث “تشيلسي”.

بينما يقبع فريق “ساوثامبتون” في المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ 11 “إيفرتون” الذي خسر من “ولفرهامبتون” بثلاثية نظيفة أمس الأحد، وبفارق 6 نقاط عن العاشر “بيرنلي” الذي تعادل امام بطل الدوري الانجليزي “ليفربول“.

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يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” في البريميرليج انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سينت ماري” يوم 31 أغسطس 2019.

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مانشستر يونايتد 2-2 ساوثامبتون

????️ملعب أولد ترافورد (مانشستر يونايتد)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 35)

انتهت

بث مباشر مانشستر يونايتد ساوثامبتون لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الجولة 35 من الدوري الانجليزي على ملعب أولد ترافورد

يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر“

???? ⬜️ تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم: دي خيا – وان بيساكا – ليندلوف – ماجواير – لوك شو – ماتيتش – بوجبا – راشفورد – فيرنانديز – جرينوود – مارسيال.

???? ⬛️ تشكيلة ساوثامبتون اليوم: مكارثي – ووكر بيتيرس – ستيفينز – بيدناريك – بيرتراند – روميو – ريدموند – وارد براوس – آرمسترونج – آدمز – إينجز.

1″ صافرة بداية المباراة..

10″ سيطرة ميدانية لمانشستر يونايتد رغبة في تسجيل هدف مُبكر لانهاء المقابلة وتسجيل كم كبير من الأهداف.

12″ ⚽️ جوووووووووول…على عكس سير اللعب، هدف لصالح ساوثامبتون

13″ سجل هدف ساوثامبتون “آرمسترونج” بعد تلقيه تمريرة من ريدموند.

13″ ريدموند خطف الكرة بشكل رائع من بول بوجبا الذي حاول الاستعراض أمام منطقة جزاء اليونايتد، لتمرر بعد ذلك إى آرمسترونج داخل منطقة الجزاء ليسجل منها الهدف.

14″ بالمناسبة السير أليكس فيرجسون يحضر هذا اللقاء من المدرجات، ويرتدي الكمامة.. يدعم الفريق من أجل العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

15″ مانشستر يونايتد يحاول تدارك الموقف سريعًا كي لا تضيع عليه فرصة خطف المركز الثالث بهذه البساطة.

20″ ⚽️ جووووووووول…ماركوس راشفورد يعادل النتيجة لمانشستر يونايتد 1/1 بعد مساعدة جميلة من أنتوني مارسيال داخل منطقة الجزاء.

20″ بول بوجبا أرسل كرة عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء نحو مارسيال الذي تسلمها بهدوء ثم قام بتمهيدها أمام راشفورد ليضعها في المرمى.

23″ ⚽️ جووووووووول…الرد الصارم من مانشستر يونايتد!! أنتوني مارسيال يضع الشياطين الحمر في المقدمة بهدف رااااائع إثر تصويبة من داخل منطقة الجزاء في سقف الشبكة.

23″ مارسيال حصل على تمريرة من برونو فيرنانديز على الرواق الأيسر، لينطلق ويراوغ ويتوغل داخل المنطقة قبل أن يسدد بكل ما لديه من قوة في سقف المرمى بشكل مذهل.

30″ مانشستر يونايتد عازم كل العزم على خطف المركز الثالث من تشيلسي، واستغلال كم الهدايا غير العادية التي تلقاها هذا الأسبوع.

44″ ???? بطاقة صفراء لوارد براوس – لاعب وسط ساوثامبتون – اختصاصي الركلات الثابتة.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم اليونايتد 2-1

استراحة ونعود في الشوط الثاني..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني

46″ لا تغييرات في كلا الفريقين

53″ ???? بطاقة صفراء للاعب ساوثامبتون “ستيفنز”

56″ ???? بطاقة صفراء ثالثة لساوثامبتون من نصيب “ووكر بيتيرس”.

64″ ???? أول تغيير في المباراة لمانشستر يونايتد، نزول فريد وخروج بول بوجبا.

64″ ???? تغيير أول في صفوف ساوثامبتون بنزول شان لونج بدلاً من آدامز.

67” أوووووووووووو….مارسيال يمرر كرة عرضية أرضية جميلة داخل منطقة الستة ياردات نحو ماركوس راشفورد الذي سدد لكن بيرتراند يلمس تسديدة راشفورد ليحولها ركنية!

67″ كانت عملية ثنائية مذهلة بين راشفورد ومارسيال.. يا له من تفاهم بارز ومثير بينهما منذ بداية اللقاء.

70″ نلعب في آخر عشرين دقيقة من اللقاء..واليونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حتى الآن!

70″ ???? تغيير جديد لساوثامبتون بنزول “سمولبون” بدلاً من آرمسترونج.

71″ عنف وضرب من لاعبي ساوثامبتون.. يلعبون في هذه المباراة بطريقة ستوك سيتي!

72″ إصابة في الرأس لأنتوني مارسيال أولاً ثم إصابة في الساق للظهير لوك شو الذي سيضطر للخروج!

73″ أووووووه…عرضية خطيرة جدًا من الجهة اليسرى لساوثامبتون ، مدافع مان يونايتد “ليندلوف” يُبعدها بأعجوبة قبل مهاجم ساوثامبتون.

75″ ???? خروج لوك شو ونزول ويليامز في تشكيلة اليونايتد.

80” مارسيااااااااااال…خطف الكرة بذكاء في وسط الملعب وانطلق وراوغ بمهارة عالية اثنين من دفاع ساوثامبتون ليصل إلى المرمى ويسدد فوق العارضة بقليل بسبب لمس أحد المدافعين للكرة لحظة التسديد.

81″ مارسيال تطور كثيرًا في العديد من الخصائص..وبات أكثر جدية ورجولة في اللعب.

86″ بووووووووووووم….ريدموند يمر من ماتيتش داخل منطقة الجزاء ويصووووب قوية قوية قوية وفي زاوية صعبة، لكن دي خيا يتعملق ويبعدها إلى ركنية!

84″ ???? تغيير مزدوج لمانشستر يونايتد بنزول دانييل جيمس ومكتوميناي بدلاً من جرينوود وبرونو فيرنانديز.

87″ ???? تغيير ثالث لساوثامبتون بنزول “أوبافيمي” بدلاً من روميو. تغيير هجومي.

88″ ???? إصابة خطيرة للاعب مانشستر يونايتد “ويليامز” الذي شارك قبل قليل محل لوك شو.

91″ ???? بطاقة صفراء لظهير مان يونايتد “وان بيساكا”.

96″ ⚽️ جووووووووووووول…ساوثامبتون يتمكن من التعادل 2-2 في وقت قاتل ، يحرم يونايتد من المركز الثالث!!

96″ هدف على طريقة سولشاير في مرمى بايرن ميونخ بنهائي دوري ابطال اوروبا 1999. نفس الطريقة !! تمريرة على القائم القريب من ركلة ركنية نحو “بيدناريك” الذي لمسها بالرأس بعد هروبه من ماتيتش لتصل إلى أوبافيمي الذي حولها داخل الشباك!!

99″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 2/2 .. وضياع فرصة احتلال مان يونايتد للمركز الثالث..

الآن كل شيء يتأجل حتى مواجهة مانشستر يونايتد لليستر سيتي في الجولة بعد القادمة.

إلى هنا ينتهي هذا البث.

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