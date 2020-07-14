رياضة | أمير مرتضى: الزمالك تعلم من خطأ تغيير المدربين.. وكارتيرون طلب التعاقد مع النادي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: الزمالك تعلم من خطأ تغيير المدربين.. وكارتيرون طلب التعاقد مع النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كواليس التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الأبيض خلال الموسم الحالي.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة النهار: مجلس إدارة نادي الزمالك تعلم من خطأ تغيير المدربين باستمرار، وتم علاج هذه النقطة.

واضاف: على سبيل المثال كارتيرون رفض الانضمام للزمالك منذ ٤ سنوات، ولكن في ٢٠٢٠، هو من طلب من وكيل لاعبين التعاقد مع الزمالك، ويتحدث معي حالياً أن الوضع اختلف لانه كان يتصور أن رئيس الزمالك يقوم بتغيير المدربين بسهولة ويخلي بالعقود.

وقد نجح الفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة فريق الزمالك في الفوز ببطولتي السوبر الافريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.