رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الاعلامي اسلام الشاطر على هجومه على النادي الأبيض.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الشاطر كان يريد العمل في قناة الزمالك".

وأضاف:" هناك كثير من لاعبي الأهلي ينتمون للزمالك مثل الشاطر وبركات، كذلك رمضان صبحي لاعب الفريق الحالي".

وأنهى حديثه:" اكتشفت اليوم أن (معلم) الزمالك كان أهلاوياً يعشق النادي الأحمر".