رياضة | أمير مرتضي يكشف كواليس رحيل جروس عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضي يكشف كواليس رحيل جروس عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك كواليس رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للابيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة النهار : جروس قالي انا وافقت على التدريب بالدوري المصري للعودة مجدداً إلى الخليج، ومعي ما يثبت ذلك في محادثة بيني وبين جروس.

واضاف: عقد جروس انتهى في نهاية شهر مايو، ورفض التجديد عقب التتويج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية، ومرتضى منصور طلب مني انهاء الأمر بالتجديد مع جروس أو البحث عن مدرب جديد لاستكمال بطولة الدوري العام.

وقد نجح السويسري كريستيان جروس في قيادة الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد غياب طويل دام إلى ١٨عام عن منصات التتويج الأفريقية.