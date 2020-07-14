رياضة | كورتوا يحصد جائزة الأفضل في مباراة غرناطة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورتوا يحصد جائزة الأفضل في مباراة غرناطة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصد الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غرناطة والتي حسمها الفريق الملكي لصالحه بهدفين مقابل هدف.
وحقق الفريق الملكي فوزًا على غرناطة بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
تتويج كورتوا بهذه الجائزة جاء بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في المباراة ونجاحه في إنقاذ فريقه في أكثر من مناسبة رغم تلقي شباكه هدفًا.
ويحتاج ريال مدريد للفوز في المباراة المقبلة أمام فياريال الخميس المقبل للتتويج بلقب الدوري الإسباني "الليجا".