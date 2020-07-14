رياضة | مرتضي منصور يفتح النار على نجم الأهلي السابق

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً على وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدكه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" وائل جمعة إخواني ورفضت انضمامه للزمالك وباع نفسه لقطر الدولة المعادية لوطنه".

وأكمل:" وائل جمعة كان مدافع دون المستوى وانضم لمنتخب مصر بالمجاملات".

واشار المستشار مرتضى منصور إلى أن مليارات العالم لا تغنيه عن رئاسة نادي بحجم وعراقة الزمالك.

قائلا في تصريحاته:"جائتني رسالة تعرض عليّ الحصول على 15 مليون دولار من شخص قطري من أجل التنازل عن رئاسة الزمالك ومليارات العالم لا تغنيني عن خدمة النادي".