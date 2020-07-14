رياضة | ريال مدريد يقهر غرناطة ويوسع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقهر غرناطة ويوسع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الفريق الملكي التسجيل مبكرًا عبر الفرنسي فيرلاند ميندي في الدقيقة 10 من تسديدة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض، وبعد الهدف الأول بـ 6 دقائق تمكن الفرنسي الآخر كريم بنزيما من إضافة الهدف الثاني لريال مدريد.

وفي الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني للمباراة قلص غرناطة الفارق أمام الفريق الملكي عبر داروين ماتشيز.

رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 83 نقطة ومتفوقًا بفارق 4 نقاط كاملة عن برشلونة الثاني الذي يمتلك في جعبته 79، فيما توقف رصيد غرناطة عند النقطة 50 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.