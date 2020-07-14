رياضة | حقيقة خلاف أوباما مع إدارة الزمالك بشأن تجديد تعاقده

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة خلاف أوباما مع إدارة الزمالك بشأن تجديد تعاقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الشائعات التي تفيد بطلب يوسف أوباما الحصول على 13 مليون جنيه فى الموسم الواحد من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن يوسف أوباما يرحب بتجديد عقده، ولم يطلب أي مبلغ مالي مبالغ فيه.

وكان نادي الزمالك قد كشف عبر قناته، أن مفاوضات يوسف أوباما مع الزمالك تسير على الطريق الصحيح.

وأشار نادي الزمالك، أن أوباما يُعد من أبناء النادي المخلصين، ولا يوجد أي شئ بشأن الشائعات التي تحدث حول تجديد عقده، والتي تؤثر على استقرار الفريق.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

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7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.