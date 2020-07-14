رياضة | تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بتعادل نادى مانشستر يونايتد أمام نظيره نادى ساوثهامتون بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر. وشهدت هذه الجولة تعثر نادى ليفربول الفائز بلقب البريميرليج هذا الموسم أمام نظيره نادى بيرنلي بالتعادل الايجابي 1 / 1 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب أندية وهدافي البريميرليج بعد مرور 35 جولة: 1- ليفربول 93 نقطة. 2- مانشستر سيتي 72 نقطة. 3- تشيلسي 60 نقطة. 4- ليستر سيتي 59 نقطة. 5- مانشستر يونايتد 59 نقطة. 6- ولفرهامبتون 55 نقطة. 7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة. 8- توتنهام 52 نقطة. 9- آرسنال 50 نقطة. 10- بيرنلي 50 نقطة. 11- إيفرتون 45 نقطة. 12- ساوثهامبتون 45 نقطة. 13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة. 14- كريستال بالاس 42 نقطة. Advertisements 15- برايتون البيون 36 نقطة. 16- ويست هام 34 نقطة. 17- واتفورد 34 نقطة. 18- بورنموث 31 نقطة. 19- أستون فيلا 30 نقطة. 20- نورويتش سيتي 21 نقطة. وجاءت قائمة الهدافين كالتالي: 1- جيمي فاردي 23 هدف. 2- بيير إيمريك أوباميانج 20 هدف. 3- محمد صلاح 19 هدف. 4- داني إنجز 19 هدف. 5- رحيم ستيرلنج 17 هدف. 6- سيرجيو أجويرو 16 هدف. 7- ساديو ماني 16 هدف. 8- راؤول خيمينيز 16 هدف. 9- ماركوس راشفورد 16 هدف. 10- أنتوني مارسيال 16 هدف.

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