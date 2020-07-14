رياضة | بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي إلى اقترابه من الانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أظهر اهتمام كبير بضم موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر بلاعب مميز مثله.

Advertisements

وقام موليكا بنشر صورة له عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" رفقة محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين هذا الموسم في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واعتبرت العديد من جماهير النادي الأهلي أن قيام موليكا بنشر هذه الصورة يعتبر تليمح منه إلى اقترابه من الانضمام إلى الفريق .

وينوي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي السفر إلى الكونغو خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع إدارة نادي مازيمبي لحسم صفقة جاكسون موليكا.