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رياضة | بعد إلغاء عقوبة مانشستر سيتي.. تغير في خريطة الإنتقالات للدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إلغاء عقوبة مانشستر سيتي.. تغير في خريطة الإنتقالات للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون لإلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في تداعيات على أطراف أخرى وقد يؤثر على مستقبل بعض الأندية واللاعبين.

وكان فريق ولفرهامبتون يأمل في التصديق على عقوبة السيتي بمنع مشاركته في المنافسات الأوروبية لمدة عامين، وهو ما كان سيسمح له بالمشاركة في دوري الأبطال.

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ومع بقاء السيتي في دوري الأبطال العام المقبل بعد إلغاء العقوبة من قبل محكمة التحكيم للرياضة "كاس"، فإن المركز الخامس في الممتاز لن يؤهل للمشاركة في المسابقة القارية.

وإذا فشل "الذئاب" في الوصول إلى المركز الرابع والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، فقد يقرر بعض النجوم مغادرة ملعب مولينو، ومن بينهم المكسيكي راؤول خيمينيز.

ويقدم اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، أفضل مواسمه على الإطلاق، بعدما أحرز 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر رقم قياسي للاعب مكسيكي في تاريخ المنافسة الإنجليزية، متفوقاً على مواطنه خابيير هرنانديز 'تشيتشاريتو'

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