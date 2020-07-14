رياضة | خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صلاح الدين مقتريض المتحدث الرسمي باسم الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ان قضية ناديه ضد الزمالك بسبب اللاعب حميد أحداد لا تزال مستمرة.

وقال المتحدث باسم النادي المغربي في تصريحات لموقع «هسبورت»: "محامينا يتابع القضية عن كثب وقد طبق جميع الطرق القانونية اللازمة، ومسؤولو الزمالك رفضوا مدنا بالمستحقات المادية المتفق عليها بعد إعارة أحداد لـ الرجاء، القانون واضح وهناك بند في عقد حميد أحداد بعد انتقاله من الدفاع الجديدي لـ الزمالك".

وتابع: "البند يُلزم الزمالك بمنح نسبة 20% لفريقنا عن كل انتقال لأحداد لأي فريق آخر، وهو الأمر الذي لم تلتزم به إدارة الزمالك بعد إعارة أحداد للرجاء، لذا الاتحاد الدولي يحسم الأمر".