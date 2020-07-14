الامارات | الوصل يبث تدريباته عبر «إنستغرام» لتعويض جمهوره بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يبث تدريباته عبر «إنستغرام» لتعويض جمهوره بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة الوصل لكرة القدم مبادرة تفاعلية مع عشاق «الإمبراطور»، مع بدء تدريبات الفريق الأول السبت الماضي، حيث قامت ببث التدريبات مباشرة على الحساب الرسمي للنادي على «إنستغرام»، تعويضاً لجمهوره عن عدم قدرتهم على الحضور إلى استاد زعبيل لمتابعة الظهور الأول للفريق، بعد غياب وصل إلى 118 يوماً بسبب إيقاف الأنشطة الرياضية بداعي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الوصل، أحمد البلوشي، أن شركة الكرة بادرت ببث تدريبات الفريق الأول مباشرة، حتى يحصل الجمهور الوصلاوي على فرصة متابعة الجهاز الفني واللاعبين في ظهورهم الأول استعداداً للموسم الجديد.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنها ليست المرة الأولى التي يقوم خلالها النادي ببث فعاليات خاصة، مشيراً إلى أن المكتب الإعلامي حريص على نقل التفاصيل كافة الخاصة بالفريق الأول، والفرق الأخرى بالنادي، لإيصال آخر الأخبار إلى جمهوره.

من جانبه، أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني، علي سالمين، أنه لم يفكر في الرحيل عن «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الحالية، مشدداً على أن كل تفكيره وأولوياته كانت الاستمرار مع «الفهود»، رغم ما تردد حول تلقيه عروضاً من العديد من أندية دوري الخليج العربي.

وقال سالمين في تصريحات صحافية إن لديه طموحات كبيرة يتمنى تحقيقها مع الوصل، موضحاً: «تجديد عقدي مع الفريق لمدة أربعة مواسم يعد أمراً طبيعياً بالنسبة لي، لأن البقاء في الوصل هو الخيار الأول دوماً، ولم يكن لدي أي مشكلة في الاستمرار مع (الإمبراطور) أو أي عوائق بالنسبة إلى تجديد العقد».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى رئيس النادي، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء مجلس إدارة شركة الكرة على الثقة التي منحوها لي، وتجديد عقدي مع الوصل، كما أشكر جمهور النادي الذي دوماً ما يدعمني، ويقف بجانبي في جميع الأوقات، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أقدم أفضل ما لدي في الملعب، وأن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات».

Advertisements

وتابع: «من أهم طموحاتي الفوز بلقب مع الوصل، وهو الأمر الذي يتطلب عملاً كبيراً، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في الموسم الجديد، وفي الوقت نفسه، أتمنى أن أواصل المشاركة مع المنتخب الوطني، وأن نحقق إنجازات تليق باسم الكرة الإماراتية».

وأشار علي سالمين إلى جاهزيته للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي، وقال: «استفدت من فترة توقف المباريات والتدريبات بسبب جائحة فيروس كورونا بإعادة تأهيل نفسي بطريقة جيدة، إذ حصلت على فترة كافية للتعافي من الإصابة بشكل كامل، ولا شك أن الجهاز الطبي ساندني بشكل كبير في إكمال البرنامج العلاجي، حتى أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات مع بدء الموسم في سبتمبر المقبل».

وختم تصريحاته بالحديث عن بدء مرحلة الإعداد، وقال: «أرى أن البداية كانت موفقة بالعودة إلى التدريبات بعد فترة غياب طويلة، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتطوير أنفسنا، وتعويض الفترة التي لم يتدرب خلالها اللاعبون، حتى نصل إلى أعلى درجات الجاهزية مع بداية الموسم».

علي سالمين:

• بداية تحضيرات الوصل للموسم الجديد كانت موفقة بعد فترة غياب طويلة.

• استفدت من توقف المباريات وحصلت على فترة كافية للتعافي من الإصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news