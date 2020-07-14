الامارات | رابطة المحترفين تدعو إلى جمعية عمومية في 13 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تدعو إلى جمعية عمومية في 13 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي قادش الإسباني مانويل فيزاكينو، اتفاقه مع لاعب النصر السابق، الإسباني ألفارو نيغريدو على الانضمام إلى صفوف إلى «الغواصة الصفراء» بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن قادش بدأ مباشرة تدعيم صفوفه، عقب تأهله رسمياً، أول من أمس، إلى الدوري الإسباني للدرجة الأولى بعد خسارة ريال سرقسطة أمام ريال أوفييدو في الجولة الـ 40 من دوري الدرجة الثانية، إذ يعود قادش إلى «الليغا» بعد غياب منذ موسم 2004-2005.

يذكر أن نيغريدو لعب في صفوف النصر آخر موسمين، وكان من أبرز اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، قبل أن يقرر العودة إلى إسبانيا، بنهاية الموسم الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news