الامارات | «رشيم» لمربط دبي يظفر بـ 3 ذهبيات في «ستروخن الدولية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «رشيم» لمربط دبي يظفر بـ 3 ذهبيات في «ستروخن الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لمع إنتاج مربط دبي للخيول العربية في منافسات ونهائيات بطولة ستروخن الدولية لجمال الخيل العربية 2020 التي اختتمت فعالياتها، أول من أمس، في مدينة ستروخن الألمانية، بإحرازه عدداً من المراكز الذهبية، وتعميق الحضور النوعي للفحل الإنتاجي المعاصر (إف إيه إل رشيم)، وكانت حصيلته ثلاث ميداليات ذهبية، واحدة من نصيب مربط دانبيوس من رومانيا مع الفلو رشيد دي إيه، واثنتان من نصيب مربط أبها من دولة الكويت مع كل من المهرة دي رفا والفحل دي كحيل من الفرس دي مودة، إضافة إلى فضية من نصيب مربط دبي مع المهرة دي عجيبة من الفرس العالمية دي عجايب، ليؤكد المربط مكانته القيادية، ويسجل بصمته الإنتاجية.

وقال بيان صحافي إن «الحضور الإنتاجي لمربط دبي بعلامة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم لم يتوقف عن العطاء منذ سنوات، فقد استطاع أن يغزو العالم بصناعة بطولات لعدد هائل من الخيول، كان أبرزها بطل العالم مرتين الفحل دي سراج الذي انضم إلى الأعمدة الإنتاجية لمربط دبي، وتحول على غرار رشيم إلى مطلب من كل المرابط الوطنية والدولية».

وكان مربط دبي قد سجل مع إنتاج الفحل إف إيه إل رشيم فوزاً كاسحاً في نسخة العام الماضي من بطولة ستروخن الدولية، عندما أحرز معظم المراكز الأولى خلال المنافسات، ثم في النهائيات، حيث أكد قوته النوعية بنيله ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، في تميز لم يسبقه إليه غيره في تاريخ البطولة، وشملت كوكبة إنتاج الفحل «رشيم» المهر الذهبي بطل بطولة دبي الدولية «دي شيماز»، والمهرة الذهبية دي شعلة المملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والمهر دي إبن رشيم المملوك لمربط جي إيه إريبيان اليوناني، والمهرة دي سينية صاحبة لقب أفضل حركة خيل بين المهرات المتنافسة، ثم الفرس دي خطافة المملوكة لمربط الجواهر.

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من جانبه، أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي، المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بالنتائج الجيدة التي حققها إنتاج مربط دبي في بطولة ستروخن الدولية، وقال: «تطوير وخدمة الخيل العربي وانتشاره خارج أسوار المربط وخارج الإمارات كان أبرز التحديات، وقد أكدت البطولة نجاحنا في تحقيق الهدف، ونحن سعداء بأن نتقاسم النجاح ومجد الخيل العربية وتألقها مع غيرنا من مرابط العالم، ولا شك أن الفحل المبارك إف إيه إل رشيم يظل جسراً عالمياً بإنتاج متميز استطاع أن يحقق أهدافاً سامية في تطوير الخيل العربية ضمن رؤية نبيلة قام على أساسها مربط دبي».

علامة إنتاجية

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمربط دبي، عبدالعزيز المرزوقي، أن تألق إنتاج مربط دبي للخيول العربية يؤكد القوة الإنتاجية للمربط عالمياً، لاسيما مع الحضور النوعي للفحل الأسطوري «إف إيه إل رشيم» الذي أصبح الرقم واحد في غزارة إنتاج الخيل العربي الأصيل. وقال: «أثبت إنتاج مربط دبي في البطولة مجدداً قيادته الإنتاجية، وأنه خيار سديد أمام مرابط العالم المعنية بتطوير الخيل العربية الأصيلة».

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