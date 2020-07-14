الامارات | البرتغالي أمادو في الطريق إلى عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي أمادو في الطريق إلى عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن نادي عجمان اقترب من ضم لاعب خط الوسط، البرتغالي دييغو أمادو (30 عاماً)، ليصبح بذلك اللاعب الأجنبي الثاني في تشكيلة البرتقالي للموسم الجديد، بعد أن تم الاستقرار على بقاء الغاني وليم أوسو بين أجانب الموسم الماضي، بينما تم حسم موقف اللاعب البرازيلي فاندر فييرا، بعدم تجديد عقده، بعد أن كان محل مشاورات بين الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي. وفي حالة انضمام أمادو إلى عجمان، فإنه سيكون أول لاعب من أوروبا يظهر في ملعب «البرتقالي»، بعد أن كانت الإدارة في السابق تعتمد على اللاعبين العرب، والآسيويين والإفريقيين، ومن أميركا الجنوبية.

وسبق للاعب البرتغالي أن لعب لأندية عدة في بلاده سبورتينغ لشبونة، قبل انتقاله إلى أحد الأندية الخليجية في 2017.

من جهة أخرى، بدأ فريق عجمان، أمس، تدريباته على فترتين لليوم الأول، بعد أن خضع يومي السبت والأحد الماضيين للتدريب على فترة واحدة كانت مسائية بمشاركة اللاعبين المواطنين، لتأخر وصول المحترف الغاني وليام أوسو، المتوقع أن ينضم إلى الفريق في مطلع الأسبوع المقبل.

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