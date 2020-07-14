الامارات | شيفيلد يونايتد ينتقد الإساءة العنصرية للاعبه ماكجولدريك

شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يونايتد ينتقد الإساءة العنصرية للاعبه ماكجولدريك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الإساءات العنصرية، التي وجهت لمهاجمه ديفيد ماكجولدريك، أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي شيفيلد رسالة موجهة من حساب مجهول، كانت تحمل الكثير من الإساءات العنصرية.

وذكر نادي شيفيلد، عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحن سندعم ديفيد ماكجولدريك، وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل التوصل إلى صاحب هذه الرسالة المثيرة للاشمئزاز».

Advertisements

وأضاف: «سنعمل مع السلطات المختصة من أجل تقديم صاحب هذا المنشور إلى العدالة. هذا يجب ألا يستمر. هناك حاجة إلى التغيير».

تجدر الإشارة إلى أن هذا يأتي بعد يوم واحد من القبض على صبي عمره 12 عاماً من بلدة سوليهال، بسبب توجيه رسائل عنصرية إلى ويلفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news