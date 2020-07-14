الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «كورونا»
نقل كابتن الفريق إلى إدارة النادي والجهاز الفني رغبة اللاعبين في عدم السفر إلى أوروبا لخوض معسكر تدريبي، خوفاً من جائحة «كورونا».
خيبة
أبرم لاعب اتفاقاً شفهياً مع الإدارة بتمديد عقده، ما جعله لا يدخل في أي مفاوضات مع أندية أخرى، لكنه أصيب بخيبة أمل عندما تم إبلاغه بأنه لن يكون في صفوف الفريق مستقبلاً.
إعلام
نبه إداري أحد الأندية الكبيرة على لاعبيه بعدم التعامل مع وسائل الإعلام على مدار الموسم الجديد، مؤكداً أن الإعلام كان أحد أسباب ابتعاد الفريق عن المنافسة في الموسم المُلغى.
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