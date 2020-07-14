الامارات | الوحدة يقترب من التعاقد مع الهولندي فوتا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقترب من التعاقد مع الهولندي فوتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة كرة القدم في نادي الوحدة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع المدرب الهولندي مارك فوتا، المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وكان المدرب الهولندي قد وصل إلى أبوظبي عائداً من بلاده، إذ يخضع لفترة حجر منزلي، ويتابع تدريبات الوحدة التي انطلقت السبت الماضي بالتنسيق مع معدي اللياقة البدنية.

وعاد الوحدة إلى المدرسة الهولندية بعد الاستغناء عن خدمات مدربه الإسباني مانويل خيمينيز الذي غادر إلى بلاده عقب نهاية عقده يونيو الماضي، وبرفقته أفراد الجهاز المعاون.

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ويمتلك مارك فوتا (59 عاماً) خبرات تدريبية عالية، إذ شغل منصب المدير الفني لأكاديمية كرة القدم في نادي الوحدة منذ الموسم الماضي، وهو المنصب ذاته الذي شغله في نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، كما عمل مديراً فنياً للاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، وتولى تدريب منتخب هولندا تحت 21 عاماً، والمنتخب الأولمبي المغربي، ونادي الإسماعيلي المصري.

من جهة أخرى، قال الحساب الرسمي للنادي، إن «الفريق يواصل تدريباته اليومية في استاد آل نهيان، وأكاديمية الوحدة لكرة القدم في الشهامة، استعداداً للموسم الجديد وبـ(البروتوكول) نفسه المتبع للعودة الآمنة إلى التدريبات، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات عدة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وعلى فترات مختلفة خلال اليوم».

وأضاف النادي: «شهدت التدريبات تركيزاً على الجانب البدني لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، إلى جانب خوض فقرات للتدريب على التمريرات من مسافات وزوايا مختلفة». يذكر أن الوحدة احتل المركز الخامس على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 35 نقطة، متساوياً بالرصيد نفسه مع صاحب المركز الرابع الشارقة «حامل اللقب» قبل صدور قرار إلغاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

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