الامارات | توقف مفاوضات برشلونة مع لاوتارو

شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مفاوضات برشلونة مع لاوتارو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب بارتوميو، أمس، أن توقف المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز. وكانت التقارير الصحافية رجحت انتقال مارتينيز (22 عاماً) إلى صفوف برشلونة، بطل «الليغا» في الموسمين الماضيين، لكن بارتوميو وضع حداً لهذه التكهنات، أقله حالياً، بقوله، أمس، لقناة تلفزيونية كاتالونية: «تحدثنا إلى إنتر قبل أسابيع، لكن الآن توقفت المحادثات.. علينا إنهاء الليغا، ودوري الأبطال، وبعدها نرى الأولويات».

على صعيد آخر، أعاد بارتوميو التقليل من شأن التقارير عن سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، وقال: «لا أعتقد أن سان جرمان سيضع أي لاعب في سوق الانتقالات».

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