شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يسقط غرناطة ويصبح على بعد فوز وحيد من لقب الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي ريـال مدريد الإسباني في تحقيق فوزًا هامًا على مضيفه غرناطة بهدفين للاشئ في الجولة 36 من الدوري الإسباني ليقترب أكثر من تحقيق اللقب.

واستطاع الملكي التقدم مبكرًا على أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة عن طريق الفرنسي فيرلاند ميندي الذي اخترق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية في سقف المرمى من الزاوية الضيقة سكنت شباك غرناطة.

وفي الدقيقة 16، نجح الفرنسي الآخر كريم بنزيمة في مضاعفة النتيجة للميرنجي بعد تبادل كرة رائع بين لوكا مودريتش وإيسكو في وسط الملعب لتصل الكرة من الأول إلى بنزيمة الذي اخترق مجددًا من الناحية اليسرى قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة لحارس مرمى غرناطة.

وفي الشوط الثاني، نجح غرناطة في استغلال خطأ من كاسيميرو في وسط الملعب للانطلاق في هجمة مرتدة أنهاها داروين مانشيز في شباك تيبو كورتوا في الدقيقة 50.

ورغم ضغط الفريق الأندلسي خلال أحداث الشوط الثاني، إلا أنه لم ينجح في تعديل النتيجة ليحصل ريـال مدريد على ثلاث نقاط ثمينة في طريقه نحو لقب الليجا.

ورفع ريـال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 83 في الصدارة ليصبح على بعد فوز وحيد من التتويج بالمسابقة، فيما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 50 في المركز التاسع.

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