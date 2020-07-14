شكرا لقرائتكم خبر عن «دييجو كوستا»: حققنا هدفنا فى الليجا.. وأُفضَّل المعاناة مع أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، صاحب هدف انتصار فريقه الصعب على ريال بيتيس، ضمن الجولة الـ36 لليجا، سعادته بتحقيق هدف الفريق «حسابيًا»، وهو إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، وبالتالى المشاركة فى دورى الأبطال الموسم المقبل.

وأكد «كوستا»، فى تصريحات، بعد المباراة التى شهدها ملعب «واندا ميتروبوليتانو»: «سعيد للغاية بالانتصار، المباراة أصبحت أكثر صعوبة بطرد ماريو (إيرموسو)، وحالفنى الحظ بالتسجيل، وسددت الكرة برفق لأننى لو سددتها بقوة لذهبت بعيدًا عن المرمى، وسعيد بالهدف». وأوضح: «هدفنا كان التواجد بين الأربعة الكبار، وهذا ما تحقق، وعلينا مواصلة النتائج الطيبة نفسها التى نحققها».

ونفى المهاجم الدولى أن يكون الهدف الذى سجله فى الدقيقة 74 من لمسة يد، وفقًا لاعتراض لاعبى ريال بيتيس، ولاسيما أن الحَكَم تأكد من صحته من خلال تقنية حَكَم الفيديو المساعد «VAR».

وحول طرد زميله فى الفريق، ماريو إيرموسو، ببطاقة حمراء مباشرة فى الدقيقة 57 بسبب الاعتداء على مهاجم الفريق الأندلسى، لورين مورون، قال: «أعتقد أن البطاقة الصفراء كانت كافية، ولكن الحَكَم أشهر البطاقة الحمراء، أعتقد أن الحَكَم شاهد اللعبة».

وتابع: «أتمنى أن نعانى باستمرار، ثم نفوز، أُفضِّل المعاناة، والفوز بصعوبة وعناء، أتمنى أن تأتى المعاناة مع تحقيق المجد».

وعاد «الروخيبلانكوس» إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد تعادل الجولة الماضية بهدف أمام سيلتا فيجو، ليرتفع رصيدهم إلى 66 نقطة فى المركز الثالث، ويؤمِّنوا بطاقة دورى الأبطال فى الموسم المقبل.

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