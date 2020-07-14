شكرا لقرائتكم خبر عن كوارث «كيبا» تضع تشيلسى فى مأزق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى نادى تشيلسى هذا الموسم مع وجود الحارس الإسبانى كيبا أريزابالاجا، حيث جعل البلوز يدرك جيدًا أنه خسر الكثير برحيل حارسه البلجيكى السابق ثيبو كورتوا إلى صفوف ريال مدريد، قبل عامين.

وتعاقد تشيلسى مع كيبا من صفوف أتلتيك بلباو، مقابل 80 مليون يورو، كأغلى حارس مرمى فى تاريخ كرة القدم.

وسقط تشيلسى بثلاثية نظيفة أمام شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز، ليصل عدد الأهداف التى استقبلها الفريق فى المسابقة خلال الموسم الحالى إلى 49 هدفًا، كأسوأ خط دفاع بين فرق النصف الأول من جدول الترتيب. واستقبل كيبا 42 هدفًا من تلك الأهداف، بينما استقبل كورتوا 18 هدفًا فقط، خلال مشوار ريال مدريد بدورى الدرجة الأولى الإسبانى فى الموسم الحالى.

وعانى الفريق الإنجليزى من أخطاء عديدة ارتكبها كيبا خلال الموسم الحالى، وهو ما أجبر المدير الفنى فرانك لامبارد على الاعتماد على بديله المخضرم ويلى كاباييرو فى بعض الأوقات، كما أكدت تقارير بريطانية عديدة أن تشيلسى يراقب العديد من حراس المرمى أبرزهم الكاميرونى أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام الهولندى ونيك بوب حارس بيرنلى، لدعم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأجرت شبكة سكواكا المتخصصة فى إحصاءات كرة القدم مقارنة رقمية بين كورتوا وكيبا خلال الموسم الحالى، أظهرت العديد من الفوارق الكبيرة بين حارس تشيلسى، ونظيره الذى لعب دورًا محوريًا فى اقتراب ريال مدريد من لقب دورى الدرجة الأولى الإسبانى.

وقام كورتوا بـ71 تصد خلال الموسم الحالى، مقابل 53 فقط لنظيره الإسبانى، رغم خوض كورتوا 32 مواجهة مقابل 30 خاضها كيبا، الذى يحتل المركز الحادى والعشرين بين حراس «بريميرليج» فى عدد التصديات خلال الموسم الحالى.وحافظ الحارس البلجيكى على نظافة شباكه فى 18 مباراة خلال الموسم الحالى، بينما حافظ كيبا على نظافة شباكه فى 8 مباريات فقط، محتلًا المركز الثالث عشر بين حراس المسابقة الإنجليزية.

Advertisements

وتعقد موقف تشيلسى فى سباق التأهل لدورى أبطال أوروبا بالموسم المقبل، حيث تجمد رصيده عند 60 نقطة، وأصبح مهددًا بالسقوط للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز.