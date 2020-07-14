شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ميلان يكشف أسباب غضب «إبراهيموفيتش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ستيفانو بيولى، المدير الفنى لفريق ميلان، أسباب غضب زلاتان إبراهيموفيتش، أثناء استبداله، فى قمة مباريات الجولة 32 من الدورى الإيطالى، أمام نابولى. وخطف ميلان تعادلًا مثيرًا من معقل نابولى، بنتيجة (2-2)، بعدما سجل فرانك كيسى هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء فى الدقيقة 73.
وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن إبرا غضب من قرار تبديله ونزول رافائيل لياو بدلًا منه فى الدقيقة 61، وقام بركل زجاجة مياه صغيرة.
من جانبه، قال بيولى «بصرف النظر عن حقيقة أنه من الطبيعى أن يغضب، لكن إبرا لم يكن غاضبًا من التبديل».
وأضاف بيولى «لقد غضب لأنه كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل فى بعض المواقف، كان بإمكاننا اللعب بشكل رائع، وهو أيضًا كان بإمكانه القيام بالمزيد».
وتابع «لكن فى نهاية المباراة، إبرا كان سعيدًا للغاية ويريد مساعدتنا حتى النهاية كما نريد جميعًا».
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