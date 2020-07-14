شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف تفاصيل إصابة «جريزمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى برشلونة الإسبانى تعرض لاعبه الفرنسى أنطوان جريزمان للإصابة فى مباراة مضيفه بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدورى الإسبانى.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمى إن الاختبارات التى أجراها جريزمان، أثبتت تعرضه لإصابة عضلية فى فخذ قدمه اليمنى، مؤكدا أن عودته للملاعب تعتمد على مدة سرعة تعافيه.

وكان جريزمان شارك فى فوز برشلونة على بلد الوليد (0-1)، حيث لعب الشوط الأول كاملا قبل أن يتم استبداله مع انطلاق الشوط الثانى ليشارك الأوروجويانى لويس سواريز بدلا منه.

وأوضح المدرب كيكى سيتيين، فى تصريحات صحفية عقب المباراة، أن تغيير جريزمان جاء بسبب الإصابة، وهو ما أربك حساباته فى الشوط الثانى.

وذكرت الإذاعة أن اللاعب قد يستمر غيابه فى مواجهتى أوساسونا وديبورتيفو ألافيس، ولم تتحدث عن موقفه من المشاركة فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا ضد نابولى.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثانى فى الدورى الإسبانى خلف ريال مدريد المتصدر، مع تبقى مباراتين للبارسا فى الليجا أمام كل من أوساسونا وديبورتيفو ألافيس يومى الأربعاء والأحد المقبلين.

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يُذكر أن جريزمان انضم لقائمة المصابين لبرشلونة، والتى تضم كلا من الثنائى الفرنسى عثمان ديمبيلى وصامويل أومتيتى والبرازيلى آرثور بجانب الهولندى فرانكى دى يونج الذى يتعافى تدريجيا.