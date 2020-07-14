شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يغرد خارج السرب فى الدوريات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رقمًا مميزًا خلال تعادل فريقه مع أتالانتا بنتيجة 2-2، فى الجولة الـ32 من الدورى الإيطالى.

وكان كريستيانو أحرز هدفى السيدة العجوز فى المباراة من ركلتى جزاء نفذهما بنجاح داخل شباك أتالانتا.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإنه لا يوجد أى لاعب هذا الموسم فى الدوريات الخمس الكبرى (الإيطالى والإنجليزى والإسبانى والألمانى والفرنسى) أحرز ركلات جزاء أكثر من كريستيانو.

يذكر أن صاروخ ماديرا نفذ بنجاح حتى الآن 11 ركلة جزاء فى الدورى الإيطالى خلال الموسم الحالى.

وكان الدون أهدر ركلة جزاء أمام ميلان هذا الموسم، لكن فى إياب نصف نهائى بطولة كأس إيطاليا.

فى نفس السياق نفسه، يتصدر رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف فى مختلف البطولات خلال القرن الـ21 وفقا للإحصائية التى نشرتها شبكة «The Football Arena» على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وسجل رونالدو 730 هدفا خلال مشاركته فى 1007 بجميع المسابقات سواء مع الأندية التى لعب بقميصها أو منتخب بلاده، ليتفوق على منافسه الأزلى، النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى الذى جاء وصيفا برصيد 700 هدفا فى 864 مباراة مع الفريق الكتالونى والمنتخب الأرجنتينى.

وجاء النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالى، فى المركز الثالث خلف رونالدو وميسى برصيد 523 هدفا فى 862 مباراة شارك فيها مع مختلف الأندية التى دافع عن قميصها.

كما رفع رونالدو أهدافه فى الدورى الإيطالى هذا الموسم الحالى إلى 28 هدفًا، قبل ست جولات من نهاية المسابقة، ليواصل تضييق الخناق على تشيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو، ومتصدر قائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا.

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وكان إيموبيلى متفوقًا بأريحية أكبر قبل «توقف كورونا» حيث سجل 27 هدفًا، وابتعد فى ذلك الوقت بفارق ستة أهداف أمام رونالدو، الذى يحاصره تدريجيًا فى الجولات الأخيرة، قبل أن يتقلص الفارق لهدف واحد.

من جانبه، تغزل ماوريسيو سارى، المدير الفنى لنادى يوفنتوس الإيطالى، فى نجم فريقه البرتغالى كريستيانو رونالدو بعدما نجح فى إنقاذ الفريق من الهزيمة أمام أتالانتا.

وقال «سارى» خلال المؤتمر الصحفى عقب اللقاء، عن «رونالدو»: «هو بطل بقدميه، ولكنه بطل بعقله أيضًا»، مضيفًا: «هو يستطيع تحمل الضغط الموضوعة عليه بطريقة مدهشة».