شكرا لقرائتكم خبر عن «إنزاجي»: الغيابات سبب الهزيمة أمام «ساسولو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واجه سيمونى إنزاجى، مدرب لاتسيو، صعوبات فى العثور على سبب انهيار فريقه، صاحب المركز الثانى فى دورى الدرجة الأولى الإيطالى لكرة القدم، بعد تعرضه لثالث هزيمة على التوالى، والرابعة فى آخر 6 مباريات.

وقال «إنزاجى»: «الفريق ليس فى أفضل حالاته من الناحية النفسية. يجب ألا نستسلم، إنها لحظة صعبة، وشىء لم نمر به منذ فترة. يجب علينا تجاوز هذه المباراة والمضى قدمًا رغم الانتكاسات التى تثقل كاهلنا».

وأضاف: «ربما (تم ارتكاب أخطاء)، لكن لم نشهد من قبل أى توقف من هذا القبيل، وكان من الصعب معرفة كيفية البدء من جديد. تدرَّب اللاعبون فى ديارهم خلال فترة العزل الشامل، لكننا بدأنا من جديد، وبدأت الإصابات فى الظهور».

وتابع: «نلعب كل ثلاثة أيام، وكان علىَّ إشراك اللاعبين التسعة أو العشرة أنفسهم. اليوم كان بإمكان (ساسولو) تغيير تسعة لاعبين من تشكيلته الأساسية. الغيابات أضَرَّت بنا، لكن هذا لا يمكن أن يكون عذرًا».