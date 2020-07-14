شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين «الرياضة» و«الإنتاج الحربى» و«الهيئة العربية» لتصنيع درجات بـ«موتور».. و«صبحى»: «هنوفر أى عدد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسابق وزارة الشباب والرياضة الزمن من أجل التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع من أجل توقيع برتوكول واتفاق يقضى بتصنيع دراجات بموتور كهربائى ضمن مبادرة وبرنامج الشباب والرياضة «دراجتك صحتك» والتى سيتم طرحها بسعر مدعم مثل الدراجات العادية التى تم حجزها بكثافة وشهدت إقبالا كبيرا من الشباب فى المرحلة الأولى.

من المقرر أن يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع وزير الإنتاج الحربى ومسؤولى الهيئة العربية للتصنيع من أجل توقيع البروتوكول والاتفاق الخاص بطرح دراجات بموتور كهربائى تساعد الشباب على تخطى حاجز الـ20 كيلو سيرا بالدراجة. من جانبه أعلن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مبادرة «دراجتك.. صحتك» التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبغرض المساهمة فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة- فى كلمته- أن مبادرة «دراجتك صحتك» تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وترتكز على محورين أساسيين الأول يتمثل فى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام «الدراجة الهوائية»، والمحور الثانى يتركز فى أن «الدراجة» تعد وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

ووعد وزير الرياضة بتوفير أى عدد من الدرجات سيتم طلبها من وقال: «اللى هيطلب دراجة هيخدها ولدينا الدعم اللازم لتلبية كل الطلبات».