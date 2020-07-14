شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يحذر من عدم استمرار «صبحي» مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من فشل صفقة استمرار رمضان صبحى مع الفريق لعدم قناعته بالبدلاء الذين يلعبون فى نفس مركزه، وينتظر أن يعقد فايلر جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الأيام المقبلة، لمعرفة آخر التطورات الخاصة بالمفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزى، وذلك بعدما تعثرت جولة المفاوضات الأولى والثانية بعد أن عرض الأهلى دفع 2 مليون ونصف المليون دولار، بينما تمسك النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين دولار للموافقة على الاستغناء عن اللاعب، فيما تكثف لجنة التعاقدات بالنادى من مفاوضاتها مع نجوم المستقبل للتعاقد مع كريم فؤاد، الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتسعى لجنة التعاقدات لإنجاز الصفقة سريعا، وترددت أنباء عن تلقى اللاعب عرضين رسميين من الدورين السويسرى والبرتغالى بعد تألقه مؤخرا، ورشحت لجنة التعاقدات محمد شحاتة، لاعب وسط طلائع الجيش، للانضمام إلى الفريق، وأعدت تقريرا شاملا عن اللاعب، وستقوم بعرضه على فايلر لبحث إمكانية الحصول على خدماته، وقيده تحت السن، خاصة أنه من مواليد 2001.

ودخل شحاتة حسابات الأحمر بعد ظهوره بمستوى جيد مع فريقه، حيث شارك فى 8 مباريات مع طلائع الجيش خلال الموسم الحالى، وتمكن من تسجيل هدف، وتنتظر لجنة التعاقدات رد فايلر لبدء مرحلة المفاوضات مع طلائع الجيش، فيما تسود بوادر أزمة بين أحمد الشيخ، لاعب الفريق، ولجنة التخطيط بسبب رفض اللاعب وضعه فى صفقة تبادلية مع إحدى الصفقات الجديدة التى يرغب الأهلى فى ضمها، وأبلغ اللاعب المسؤولين فى اللجنة رفضه الإعارة لأى ناد آخر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

على جانب آخر، أعلن نادى الاتفاق السعودى عن انفراجة فى أزمة المغربى وليد أزارو، بعدما أصبح على بعد خطوة من الاستمرار فى صفوف الفريق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى.

وقال خالد الناصر، مدير المركز الإعلامى بنادى الاتفاق، فى تصريحات نشرتها جريدة الجزيرة السعودية، هناك مفاوضات على بعض البنود البسيطة وجارٍ الاتفاق عليها، والمفاوضات مستمرة بين الطرفين وفى طريقها إلى الحسم. ورفض الناصر التعليق على أنباء شراء أزارو بشكل نهائى فى الموسم المقبل، موضحًا أن الأمر غير قابل للطرح الإعلامى فى الوقت الحالى. ويلعب أزارو ضمن صفوف الاتفاق قادمًا من الأهلى، فى يناير 2020، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، وشارك فى 7 مباريات وساهم فى إحراز 4 أهداف.

فى شأن آخر، يعقد رينيه فايلر جلسة مع سيد الحفيظ، خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الوديات المقرر أن يخوضها الفريق قبل استئناف الدورى فى أغسطس المقبل، لتحديد المواعيد بعد ما استقر على مواجهة سموحة يوم 23 يوليو الجارى، بجانب مناقشة الموعد المناسب للمعسكر الذى يرغب المدير الفنى فى إقامته خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على تجهيز اللاعبين للفترة المقبلة، فيما يجرى الجهاز الفنى قياسا لأوزان اللاعبين بناء على طلب المدير الفنى للاطمئنان على أوزانهم، وذلك بعدما لاحظ بعد عودته من بلاده ارتفاعا فى أوزان بعض اللاعبين، بينما تقرر تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، خلال الأيام المقبلة ضمن البرنامج التدريبى الذى يقوم الفريق بتنفيذه على ملعب التتش للتحضير للمرحلة المقبلة.

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