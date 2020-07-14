شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على وديتين ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الاكتفاء بخوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق الجارى حاليا بمدينة برج العرب، استعدادا لعودة النشاط الرياضى، بالإضافة إلى الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربى، ضمن منافسات الدورى نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقررة فى شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، أكد أحمد زاهر، المدير الإدارى للفريق، أنه تم الاستقرار على الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الزمالك الحالى فى برج العرب، بناء على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، أضاف زاهر أنه تم الاتفاق على ودية سموحة الأحد المقبل، وجار الاتفاق على ودية أخرى يوم ٢٣ يوليو الحالى، وتم الاتفاق على أن تكون مع نهاية المعسكر.

من ناحية أخرى، أجرى الفريق، أمس الإثنين، المسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى، وكذلك الجهاز الطبى والإدارى، وذلك بعد إجراء مسحتين فى القاهرة قبل بداية المعسكر.

وينتظر الجهازان الفنى والطبى نتيجة المسحة النهائية للاطمئنان على اللاعبين والإداريين بشكل كامل، قبل خوض المنافسات الرسمية، وكشف مسؤولو الزمالك عن إجراء المسحة الخاصة بكورونا كل فترة حتى يختفى هذا الوباء، حفاظا على اللاعبين من الإصابة بهذا الفيروس.

كما اجتمع كارتيرون مع الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة كل اللاعبين الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات، وذلك فى إطار البرنامج المحدد من الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

فيما شارك محمد عواد، حارس مرمى الفريق، فى مران حراس المرمى الجماعى بشكل طبيعى، تحت إشراف عمرو عبد السلام، مدرب الحراس، جاء ذلك بعدما أنهى عواد البرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى، وحرص عمرو عبد السلام على مشاركة الحراس الأربعة للفريق، محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد أبوجبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحى فى تقسيمة الفريق، وذلك للاطمئنان والتأكد من جاهزيتهم فى الفترة المقبلة.

كما قام كارتيرون بعمل تدريبات بدنية خفيفة وإطالات عقب نهاية المران، وذلك لفك العضلات، وأشرف كارتيرون على تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدنى.

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وفى سياق متصل، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، أكد أنه تم أمس إجراء المسحة الثانية لهما وينتظر الجهاز الطبى نتيجتها، وأضاف أسامة أنه فى حالة سلبية العينة سيتم إجراء مسحة أخرى بعدها بثلاثة أيام للاطمئنان بشكل نهائى وبعدها يقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات الأخرى قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليهما والتأكد من جاهزيتهما تماما قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل.