شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» والصحف الإنجليزية تتغنى بـ«تريزيجيه» «المُنقذ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، الضوء على تألق النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، بعد تسجيله ثنائية، ليقود فريقه أستون فيلا، خلال مواجهة الفريقين أمس الأول فى الدورى الإنجليزى.

وقال حساب «فيفا» إن أستون فيلا فاز بثنائية محمود تريزيجيه على كريستال بالاس، وهو ثانى لاعب فقط يسجل ثنائية لفيلا هذا الموسم، وأحرز هدفه الخامس فى البريميرليج، والأول منذ ديسمبر 2019 ضد تشيلسى، وأنعش آمال أستون فيلا فى البقاء بالدورى الممتاز. وسجل تريزيجيه ثنائية أستون فيلا فى شباك فريق كريستال بالاس، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة 59، من أسيست أحمد المحمدى، حيث قاد الفرعون المصرى الفيلانز لتحقيق أول فوز فى الدورى الإنجليزى، منذ الانتصار على واتفورد 2/1، يوم 21 يناير الماضى، وبالتحديد منذ 173 يوما. وسجل النجم المصرى هذا الموسم 5 أهداف مع أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى، بعدما سجل فى السابق، فى أندية ليفربول وتشيلسى وولفرهامبتون. ورفع أستون فيلا رصيده فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى إلى النقطة 30، بينما يظل كريستال بالاس فى المرتبة الـ14 برصيد 42 نقطة. فيما خرجت مواقع الصحف الإنجليزية بعناوين موحدة مضمونا تشير إلى أن هدفين النجم المصرى يحيى آمال فريقه فى البقاء بمسابقة الدورى الإنجليزى الموسم المقبل وهروبه من مذبحة الهبوط التى بدأها نوريتش سيتى وودع «البريميرليج».

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن هدفى النجم المصرى تريزيجيه فى شباك كريستال بالاس يعدان بمثابة شريان الحياة لفريقه خاصة أنه أحيا آمال أستون فيلا من جديد للبقاء بالدورى الإنجليزى خلال الموسم المقبل. وقالت صحيفة «الجارديان» «تزيزيجيه ينعش حظوظ فريقه فى البقاء بالدورى الإنجليزى».